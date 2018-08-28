Нашествие бабочек шелкопряда на Алтае запечатлели на фото
Ранее в минприроды Республики Алтай отметили, что бабочки не опасны
Фото: Анна Наседкина / ap22.ru
Массовый лет шелкопряда наблюдают в Алтайском крае и Республике Алтай, что нормально для текущего времени года. В частности, в понедельник, 27 августа, большое скопление бабочек обнаружили в Белокурихе, пишет "Алтайская правда".
Местная жительница Анна Наседкина опубликовала фото с большим количеством шелкопрядов в группе "Усынови заказник" в соцсети.
"Интересно, их привлекло электричество, или это совпадение просто?" – интересуется Наседкина.
По словам одной из участниц сообщества, бабочек может привлекать свет.
В последнее время шелкопрядов в регионе замечают часто. Ранее в минприроды республики сообщали, что сами бабочки для растений не опасны, но с их гусеницами нужно будет бороться.