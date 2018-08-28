Нашествие бабочек шелкопряда на Алтае запечатлели на фото

Фото: Анна Наседкина / ap22.ru

Массовый лет шелкопряда наблюдают в Алтайском крае и Республике Алтай, что нормально для текущего времени года. В частности, в понедельник, 27 августа, большое скопление бабочек обнаружили в Белокурихе, пишет "Алтайская правда".

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Прочее Минприроды: "захватившие" Барнаул бабочки не опасны

Местная жительница Анна Наседкина опубликовала фото с большим количеством шелкопрядов в группе "Усынови заказник" в соцсети.

"Интересно, их привлекло электричество, или это совпадение просто?" – интересуется Наседкина.

По словам одной из участниц сообщества, бабочек может привлекать свет.

В последнее время шелкопрядов в регионе замечают часто. Ранее в минприроды республики сообщали, что сами бабочки для растений не опасны, но с их гусеницами нужно будет бороться.