Нашествие кровососов: численность комаров резко возросла в Алтайском крае

Численность и активность комаров возрастает в Алтайском крае, констатируют в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Вопрос дня Правда ли, что азиатский тигровый комар появился на Алтае, и чем он опасен?

Так, в третьей декаде июня в регионе сложились благоприятные условия для активного размножения этих насекомых. Этому способствуют практически ежедневные дожди, множество мелких водоемов, открытых емкостей с водой для полива на дачных участках и огородах, среднесуточные температуры от +10 до +20 градусов, высокий травостой, переувлажнение почвы.

В ведомстве добавляют, что выплод комаров происходит в водоемах и влажной почве каждые пять-семь дней, начиная с мая по сентябрь с наибольшей численностью в июле – августе.

Ожидается, что активность комаров прекратится при наступлении холодной погоды, как правило, это третья декада сентября – первая декада октября.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что организацию и проведение дезинсекционных мероприятий в соответствии с санитарными правилами обеспечивают органы местного самоуправления, юрлица и простые граждане.

Ранее в адрес администрации Барнаула и других муниципальных образований были направлены письма о проведении мероприятий по снижению численности комаров.