"Нашествие" тараканов в барнаульской больнице прокомментировал Минздрав

Фото: vk.com/barneos22

Ситуацию с наличием тараканов в барнаульской горбольнице №11 прокомментировали в Министерстве здравоохранения Алтайского края, отметив, что в медучреждении в этом году трижды проводилась обработка помещений от насекомых.

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"В больнице в текущем году трижды проводилась санобработка от насекомых — в апреле, июне и августе. В этом месяце данные мероприятия прошли 16-го числа", - отметила представитель Минздрава.

По словам собеседницы, в больнице обработали все корпуса. Ежедневно проводится проверка тумбочек и холодильников, дополнительно применяются ловушки против насекомых.

"Несмотря на это, видимо, насекомые остались в вентиляции. Главный врач заверил, что лично проверит все корпуса", - добавили в министерстве, уточнив, что в скором времени в больнице может пройти еще одна обработка помещений от тараканов.

Напомним, ранее на засилье насекомых в палатах горбольницы №11 пожаловался один из пациентов, опубликовавший в качестве доказательства своих слов видеоролик.