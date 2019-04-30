Настройся на праздники с АО "Алтайэнергосбыт"

АО "Алтайэнергосбыт" желает всем прекрасных майских выходных и напоминает о необходимости своевременно оплачивать электроэнергию и передавать показания приборов учета.

Зачем тратить праздники на оплату счетов? Внесите заранее платеж за электроэнергию и посвятите время себе и близким!

Легко и быстро это можно сделать в Личном кабинете клиента.

АО "Алтайэнергосбыт"

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

Контактный центр

Алтайский край : +7 (3852) 560-660

Республика Алтай: +7 (38822) 20-570

Сайт

ВКонтакте

Facebook

Одноклассники