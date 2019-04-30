Настройся на праздники с АО "Алтайэнергосбыт"
Чтобы длинные майские выходные не были ничем омрачены, нужно не забыть оплатить электроэнергию
30 апреля 2019, 09:45, Коммерческий отдел
АО "Алтайэнергосбыт" желает всем прекрасных майских выходных и напоминает о необходимости своевременно оплачивать электроэнергию и передавать показания приборов учета.
Зачем тратить праздники на оплату счетов? Внесите заранее платеж за электроэнергию и посвятите время себе и близким!
Легко и быстро это можно сделать в Личном кабинете клиента.
АО "Алтайэнергосбыт"
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
Контактный центр
Алтайский край : +7 (3852) 560-660
Республика Алтай: +7 (38822) 20-570
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