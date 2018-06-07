Найдены родные пенсионера, потерявшего память в Барнауле

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Волонтеры объявили о том, что им удалось связаться с родственниками пожилого мужчины, который был найден в барнаульском аэропорту и не мог ничего рассказать о себе.

"Родные найдены. Всем спасибо за помощь", - информируют поисковики в паблике "Лиза Алерт".

Ранее сообщалось, что 86-летний пенсионер 5 июня был найден в аэропорту. В ориентировке отмечалось, что у мужчины возможная потеря памяти.