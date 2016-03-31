Назначения нового главного полицейского следователя ждут в Алтайском крае

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Назначение нового руководителя Главного следственного управления ГУ МВД по Алтайскому краю должно состояться в ближайшее время.

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Прочее Путин освободил от должности главного полицейского следователя Алтая

Как сообщал портал Amic.ru, в начале марта от должности замначальника ГУ МВД по региону – руководителя Главного следственного управления был освобожден генерал-майор юстиции Андрей Останин.

В настоящее время официально данный пост остается вакантным. В четверг, 31 марта, начальник отдела информации и общественных связей краевого главка МВД Светлана Ляпунова сообщила нашему корреспонденту, что обязанности руководителя ГСУ в данный момент исполняет первый замначальника данного подразделения Вадим Сычев (на фото).

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Сроки же назначения нового главного полицейского следователя пока точно не известны.

Отметим, что кадровые решения подобного калибра санкционируются непосредственно президентом России. На данный момент указа главы государства о назначении нового руководителя ГСУ нет.



