Назначения нового главного полицейского следователя ждут в Алтайском крае
Сейчас руководство ГСУ регионального главка МВД осуществляет Вадим Сычев
Фото: 22.mvd.ru
Назначение нового руководителя Главного следственного управления ГУ МВД по Алтайскому краю должно состояться в ближайшее время.
Как сообщал портал Amic.ru, в начале марта от должности замначальника ГУ МВД по региону – руководителя Главного следственного управления был освобожден генерал-майор юстиции Андрей Останин.
В настоящее время официально данный пост остается вакантным. В четверг, 31 марта, начальник отдела информации и общественных связей краевого главка МВД Светлана Ляпунова сообщила нашему корреспонденту, что обязанности руководителя ГСУ в данный момент исполняет первый замначальника данного подразделения Вадим Сычев (на фото).
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Сроки же назначения нового главного полицейского следователя пока точно не известны.
Отметим, что кадровые решения подобного калибра санкционируются непосредственно президентом России. На данный момент указа главы государства о назначении нового руководителя ГСУ нет.