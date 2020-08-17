Назван предполагаемый виновник ДТП с пятью погибшими в Алтайском крае
Легковушка выехала на встречную полосу
О подробностях смертельной аварии на 365-м километре трассы А-322 в Рубцовском районе рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
ДТП произошло 17 августа в 00:05 на участке Барнаул – Рубцовск неподалеку от станции Мамонтово. Столкнулись ВАЗ-2107 и Renault Midlum.
По предварительной информации правоохранителей, виновником аварии стал водитель "Жигулей", который выехал на полосу встречного движения.
В результате погибли пять человек: мужчины 1982, 1989 и 1985 годов рождения и две женщины, личности которых пока не установлены.
Медицинская помощь потребовалась водителю грузовика. Он получил ушибленные раны голени. Госпитализация не понадобилась.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Они выясняют обстоятельства случившегося и осуществляют регулировку движения транспорта. По факту ДТП проводится проверка.