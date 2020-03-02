Назван универсальный способ как успокоить плачущего ребенка

Совет опубликовали в интернете

2 марта 2020, 13:15, Никита Иванников

Пользователь социальной сети Twitter под ником Pogpung выложил запись, на кадрах которой мужчина успокаивает плачущего ребенка. Для этого он включает малышу песню южнокорейского музыканта Чимина.

"У него (Чимина, – прим. amic.ru) голос ангела, и при мысли о том, как он будет петь колыбельные своим будущим детям, я готов расплакаться", – поделился мужчина.

Пользователи в комментариях заявили, что такой способ работает и с другими детьми.

По словам комментаторов, голос Чимина, например, помогал им успокаивать детей во время длительной автомобильной поездки. Одна из пользовательниц заявила, что песни музыканта действуют не только на детей, но и на животных. Так, если собака девушки начинает хулиганить, она включает что-нибудь в исполнении южнокорейского певца, и пес успокаивается.

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