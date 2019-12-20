Названа причина ДТП с полицейскими, в котором погибли пять человек
Следователи раскрыли детали трагедии
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП со служебной машиной полиции в Алейском районе, в котором погибли пять человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Трагедия случилась вечером 19 декабря. По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, двигаясь по трассе А-322, неосмотрительно выехал на полосу встречного движения.
Сотрудник полиции при исполнении обязанностей, управлявший служебным ВАЗ-21074, не успел предотвратить лобовое столкновение.
В результате погибли пять человек – четверо полицейских и пассажир иномарки. Сотрудница правоохранительных органов, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota госпитализированы.
Следователи квалифицировали действия предполагаемого виновника аварии как нарушение ПДД, повлекшее гибель двух и более лиц. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.
Правоохранители выясняют обстоятельства страшной аварии. В частности, им предстоит установить качество организации дорожного движения на участке трассы, где произошло ДТП.