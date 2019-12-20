Названа причина ДТП с полицейскими, в котором погибли пять человек

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП со служебной машиной полиции в Алейском районе, в котором погибли пять человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

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Прочее Появилось видео с места ДТП на Алтае, где погибли полицейские

Трагедия случилась вечером 19 декабря. По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, двигаясь по трассе А-322, неосмотрительно выехал на полосу встречного движения.

Сотрудник полиции при исполнении обязанностей, управлявший служебным ВАЗ-21074, не успел предотвратить лобовое столкновение.

В результате погибли пять человек – четверо полицейских и пассажир иномарки. Сотрудница правоохранительных органов, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota госпитализированы.

Следователи квалифицировали действия предполагаемого виновника аварии как нарушение ПДД, повлекшее гибель двух и более лиц. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Правоохранители выясняют обстоятельства страшной аварии. В частности, им предстоит установить качество организации дорожного движения на участке трассы, где произошло ДТП.