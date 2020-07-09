Названа причина отключения света в Барнауле во время ливня

Причиной отключения света в Барнауле стал наброс на ЛЭП кровли, которую сорвало с крыши. Об этом сообщает пресс-служба "МРСК Сибири".

"Сегодня 9 июля около 18.00 часов вечера произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 киловольт в городе Барнауле. Причина: наброс элементов кровли соседнего здания, сорванных ураганным ветром, на провода ЛЭП. После удаления с провода фрагментов крыши, электроснабжение потребителей было восстановлено в течение получаса", – говорится в сообщении.

На данный момент на месте продолжают работы специалисты службы высоковольтных линий.

Как ранее сообщил amic.ru, сегодня в Барнауле единовременно отключилась электроэнергия. Через некоторое время электричество появилось во всех районах города, кроме центра.