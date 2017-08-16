Названа причина пожара на барнаульской ТЭЦ-2

Фото: vk.com/barneos22

Предварительную причину пожара на барнаульской ТЭЦ-2 назвали в Главном управлении МЧС по Алтайскому краю.

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Согласно предварительным данным, возгорание в градирне произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что пожар на ТЭЦ-2 произошел днем во вторник, 15 августа. К моменту прибытия подразделений МЧС из деревянной градирни 1961 года постройки шел густой дым. На ликвидацию возгорания потребовалось менее получаса.

В результате ЧП был поврежден каркас градирни. Площадь пожара составила 180 квадратных метров.

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При пожаре никто не пострадал. Кроме того, заявлялось, что на теплоснабжении города ЧП не отразится, поскольку данная градирня была выведена в ремонт и здесь работал подрядчик.

Видимо, именно нарушения со стороны рабочих и обернулись ЧП на одном из главных энергообъектов краевой столицы. Во всех обстоятельствах инцидента предстоит разобраться спецкомиссии.