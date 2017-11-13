Названы победители краевого этапа конкурса спасателей "Созвездие мужества"
В Главном управлении МЧС определили лауреатов регионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Итоги регионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества", проведенного уже в девятый раз, подвели в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.
Как отмечают в экстренном ведомстве, этот конкурс ежегодно открывает новые имена современных героев - пожарных, спасателей, представителей других профессий, обычных людей, проявивших мужество и героизм, вовремя пришедших на помощь людям, оказавшимся в беде.
В этом году фестиваль проводится с учетом проходящего в системе МЧС России Года гражданской обороны.
Победителями краевого этапа фестиваля стали:
- "Лучший государственный инспектор по маломерным судам" — Денис Грачёв, старший государственный инспектор (руководитель) группы патрульной службы № 6 Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю;
- "Лучший психолог МЧС России" — Маргарита Рутц, психолог (спасатель) Специализированной пожарно-спасательной части по Алтайскому краю;
- "Лучший начальник караула" - старший лейтенант внутренней службы Александр Кутькин, начальник караула 20 пожарно-спасательной части 2 отряда ФПС по Алтайскому краю;
- "Лучший пожарный" - сержант внутренней службы Александр Семко, пожарный 34 пожарно-спасательной части 4 отряда ФПС по Алтайскому краю;
- "Лучший работник пожарной охраны" - Александр Вольхин, пожарный 86 пожарно-спасательной части 7 отряда ФПС по Алтайскому краю;
- "Лучший сотрудник подразделений надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России" - капитан внутренней службы Дмитрий Кучин, инспектор отделения надзорной деятельности территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 2 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;
- "Лучшая пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы" - 32 пожарно-спасательная часть 4 отряда ФПС по Алтайскому краю;
- "Лучший старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по субъекту" - майор внутренней службы Евгений Данилов, заместитель начальника (старший оперативный дежурный) ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю;
- "Лучший специалист Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по субъекту РФ" - капитан внутренней службы Анастасия Рабодзей, старший инженер отдела мониторинга и прогнозирования ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Конкурс специальных номинаций:
- "По зову сердца" – Денис Пауков, село Косиха, Косихинский район;
- "Дети – герои" – Никита Никитин, село Каип, Ключевский район;
- "Содружество во имя спасения" – Сергей Терехов, село Поспелиха, Поспелихинский район.