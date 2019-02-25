Названы районы, оставшиеся без воды из-за аварии в Барнауле

Жители Железнодорожного и части Октябрьского районов попали под отключение воды из-за коммунальной аварии 25 февраля, сообщили в водоканале.

"На время производства работ ограничено водоснабжение в жилых домах и административных зданиях в Железнодорожном районе, а также в части Октябрьского района: район ВРЗ, поселок Восточный, Жилплощадка. Ориентировочный срок устранения повреждения – сегодня во второй половине дня", – уточнили в пресс-службе коммунального предприятия.

Также в водоканале добавили, что водоснабжение в некоторых домах отключено не повсеместно – у жильцов первых-вторых этажей ресурс есть.

Точную информацию об отключениях обещают предоставить несколько позже.

Напомним, что в данный момент специалисты водоканала устраняют порыв на сетях, произошедший минувшей ночью на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской.