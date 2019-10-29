Названы самые надежные потребители электроэнергии на Алтае
Торжественная церемония их награждения прошла в конференц-зале ИД "Алтапресс"
Сегодня АО "Алтайэнергосбыт" объявило победителей и дипломантов национальной премии потребителей электроэнергии "Золотая опора – 2019". Ежегодный конкурс проводится среди клиентов региональных энергосбытовых компаний Группы "Интер РАО", в состав которой входит и АО "Алтайэнергосбыт".
Лучшим потребителем электроэнергии в Алтайском крае было признано ООО "Холод" (г. Заринск), в Республике Алтай – АО "Аэропорт Горно-Алтайск".
В список самых надежных партнеров, четко и в срок выполняющих свои договорные обязательства, активно внедряющих энергоэффективные технологии, вошли 40 предприятий и организаций, выбранных более чем из 13,4 тысячи юридических лиц – клиентов АО "Алтайэнергосбыт" в Алтайском крае и Республике Алтай. 17 из них стали обладателями дипломов, 21 удостоен благодарственных писем за плодотворное сотрудничество с АО "Алтайэнергосбыт".
Приводим перечень предприятий и организаций, получивших награды конкурса "Золотая опора – 2019":
Победители конкурса "Золотая опора":
1. ООО "Холод";
2. АО "Аэропорт Горно-Алтайск".
Дипломанты:
1. ФКП "Бийский олеумный завод";
2. ООО "Третьяковский элеватор";
3. ЗАО "Волчихинский пивоваренный завод";
4. ООО "Управление водопроводов";
5. ООО "Алтайская марка";
6. АО "Санаторий Рассия";
7. АО "Курорт Белокуриха";
8. Администрация г. Рубцовска;
9. ПАО "Ростелеком" (Алтайский филиал);
10. ООО "Птицефабрика "Комсомольская";
11. ООО "Ренессанс Косметик";
12. ОАО "Барнаульский пивоваренный завод";
13. ООО "Брюкке";
14. ЗАО "Славгородский молочный комбинат";
15. АО "Имени Анатолия";
16. ООО "Каменская птицефабрика";
17. ООО "Алтай Резорт".
Обладатели благодарственных писем:
1. ООО "Приозёрное";
2. ООО "ЧарышАгроИнвест";
3. ООО "Артель старателей "Поиск";
4. ООО "Рубцовский ЛДК";
5. АО "Рубцовский тепло-энергетический комплекс";
6. АО "Санаторий "Алтай";
7. АО "Теплоцентраль Белокуриха";
8. ОАО "Кучуксульфат";
9. МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула;
10. АО "Павловский маслосырзавод";
11. ЗАО "Союзмука";
12. ООО "Барнаульский литейно-механический завод";
13. АО "Барнаульский молочный комбинат";
14. ООО "Белуха";
15. ООО "Новокытмановское";
16. ООО "Агрофирма Май";
17. СПК "Колос";
18. КУ РА "Майминское Лесничество";
19. УПФР в Кош-Агачском районе Республики Алтай;
20. ООО "Сельскохозяйственное предприятие им. Г.С. Титова";
21. ООО "Престиж".
"Эта награда является выражением нашей глубокой признательности своим надежным клиентам и партнерам. Они являются опорой стабильного развития экономики двух Алтаев, – подчеркнул генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт" Валерий Нагорнов. – Добросовестное выполнение организациями своих обязательств свидетельствует об устойчивости бизнеса, их лидирующих позициях на рынке, постоянном стремлении к развитию".
АО "Алтайэнергосбыт"
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
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