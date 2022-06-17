Не болейте! Весёлые поздравления с Днём медика
Кто лезет, не ведая смеха и слёз, к нам в душу, и в ухо, и в горло, и в нос
18 июня 2022, 06:32, Екатерина Смолихина
Уже совсем скоро, 19 июня, свой профессиональный праздник отметят герои нашего времени. День медицинского работника традиционно проходит в третье воскресенье июня. Сегодня все врачи и работники больниц продолжают стоять на передовой борьбы с коварными новыми болезнями, и когда как не в этот день стоит сказать им спасибо. А вместе с тёплыми словами благодарности можно приободрить креативным поздравлением.
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