Не дали второго шанса: "Родина" не добилась регистрации на выборах в АКЗС

Партия "Родина" не смогла оспорить отказ в регистрации на выборы в Алтайском крае. Жалоба была рассмотрена на заседании избирательной комиссии региона при участии представителей Центризбиркома, сообщили в пресс-службе краевой комиссии.

Список "Родины", напомним, не был зарегистрирован на выборах седьмого созыва АКЗС.

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"Основаниями для отказа в регистрации краевого списка кандидатов стали выявления 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, а также недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации краевого списка кандидатов", – пояснили в избиркоме.

Партии пришлось собирать подписи, поскольку она не имеет льготы на этих выборах. Это же пришлось делать еще двум партиям, идущим в АКЗС. В итоге собрать нужное количество достоверных подписей никому из партий не удалось.

"Родина" пыталась оспорить решение избиркома об отказе в регистрации, однако ЦИК встал на сторону избиркома.

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