"Не делили на своих и чужих": как Tele2 помогал клиентам и предпринимателям в пандемию

В Tele2 подвели итоги работы в области корпоративной социальной ответственности за 2020 год. Так, в пандемию компания не только не сократила социальные программы, но сделала их ещё более ориентированными на нужды людей.

"В пандемийный год Tele2 делала всё, чтобы поддержать клиентов, сотрудников, партнёров и социальных предпринимателей. Мы не делили клиентов на своих и чужих – наши проекты были направлены на всех пользователей. В новой реальности "Другие правила" Tele2 стали правилами общечеловеческими. Благодаря этим подходам сложный год не стал провалом, а запомнился новыми решениями и заботой о людях", – сказал генеральный директор Tele2 Андрей Патока.

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Прочее Пандемия не помеха: Tele2 стал самым быстрорастущим оператором мира

Например, оператор взял на себя обязанность обеспечить бесплатный доступ к сайтам и горячим линиям по коронавирусу. Когда из-за отмены рейсов пользователи оказались заперты за рубежом, оператор предложил им общаться в мессенджерах без ограничений даже при минусовом балансе.

Чтобы эмоционально поддержать людей на самоизоляции, Tele2 запустил "Дом по другим правилам" в апреле 2020 года. В этом digital-пространстве проходят бесплатные лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры. За год его посетили более трёх миллионов человек.

В 2020 году компания радикально ускорила темпы строительства сети. Стройка сосредоточилась в спальных районах, дачных посёлках и отдаленных населённых пунктах – там, где люди пережидали самоизоляцию. Оператор увеличил количество базовых станций LTE более чем в полтора раза. За всё это время не было зафиксировано ни одной серьёзной аварии – сеть справилась с колоссальными нагрузками. Скрывшиеся от пандемии люди могли работать и учиться, находясь вдали от офисов и школ.

С самого начала работы в России оператор поддерживал талантливых социальных предпринимателей в рамках сотрудничества с фондом "Навстречу переменам". Tele2 видит социальную ответственность в объединении с лидерами, которые реально решают проблемы детей и подростков в регионах.

С вниманием компания относится и к вопросам экологии. В 2020 году Tele2 перезапустил масштабный и первый на рынке мобильной связи экологический проект "Переплавка". Абоненты приносили старые телефоны на утилизацию и тем самым развивали в себе привычку к сдаче материалов на вторичную переработку.