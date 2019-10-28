Не душите конкуренцию. "Энергия-Транзит" обвинила МРСК в псевдоконсолидации

Сразу несколько алтайских сетевых энергетических компаний выступили против идеи консолидации под "знаменами" "Россетей". В Алтайском крае федеральная компания представлена филиалом "Россети Сибирь" (она же "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (МРСК), она же "Алтайэнерго"). В сентябре в одном из краевых СМИ вышло интервью с гендиректором МРСК Павлом Акилиным, где он заявил, что конкуренции на рынке энергетики быть не должно, управлять им должен кто-то один. Точнее не кто-то, а именно МРСК.

Против таких заявлений выступили в территориальной сетевой компании "Энергия-Транзит". Представители ЭТ в беседе с amic.ru заявили, что МРСК лукавит. Например, по поводу того, что объединение компаний позволит сократить дублирующий персонал и оптимизировать расходы, которые заложены в тарифы для населения.

"То, что рядом работают несколько компаний, не говорит о том, что они дублируют друг друга. Вовсе нет: на сетях, подстанциях работает столько сотрудников, как того требует законодательство. При объединении компаний будет оптимизирован только руководящий состав и то частично. МРСК заявляет, что уменьшат расходы за счет сокращения излишнего штата, но это лукавство, если они действительно так сделают, то аварий, вероятнее всего, будет еще больше", – уверены в "Энергии-Транзит".

И добавляют, что вместо "присоединения" чужих сетей стоило бы привести в порядок свои.

Новости

Прочее Тьма, побеждающая свет. Кто и почему делит рынок электроэнергии в Алтайском крае

"На некоторых территориях края сети МРСК в ужасном состоянии. Вместо того чтобы ими заниматься, проводят консолидацию. Да, экономически они прирастут за счет чужих компаний, но как насчет надежности? А потом будут придумывать объяснения, почему надежность падает", – добавили в "Энергии-Транзит".

В пример приводят недавнюю аварию на сетях МРСК в Солонешенском районе, которую устраняли несколько дней. Только вот Павел Акилин в своем интервью заявил, что "по стандартам компании (МРСК) возможный перерыв энергоснабжения – не более двух часов".

Что же касается конкуренции, то в "Энергии-Транзит" убеждены: на рынке должно быть несколько компаний. Выводить с рынка нужно те, что работают неэффективно. И МРСК по многим показателям не самая эффективная в регионе, добавили в ЭТ.

Особенно необходима конкуренция при техническом присоединении к сетям. Например, супермаркет "Лента" и торговый центр "Волна" на Власихинской находятся рядом, а подключены к разным подстанциям: одна – к МРСК, вторая – к сетям "Барнаульской сетевой компании". Каждый собственник выбирает более выгодное ему подключение.

Новости

Прочее Кусок, которому рот не радуется. Почему МРСК не берет бесхозные сети на Алтае

Одна из первых компаний, которую планируют консолидировать в МРСК – "Алтайкрайэнерго" (100% акций в собственности края). Правда, вот уже год вопрос стоит на паузе в краевом правительстве. В самой краевой компании считают, что работают вполне эффективно и в передаче своих активов на баланс МРСК никакой обоснованности не видят.

"Что любопытно, МРСК планирует забирать компании-конкуренты, их имущество и сети, но речи о снижении тарифа уже не идет, хотя изначально это было главной целью. И расходы этих компаний предлагают сохранить на существующем уровне, тоже не снижая, а за счет этих средств окупить расходы на покупку компаний. А в чем тогда смысл? Потребителям в такой ситуации ничего "не светит", подчеркивают в "Энергии-Транзит".

Позицию "Барнаульской сетевой компании" и сетевой компании "Алтайкрайэнерго" (а также более подробную позицию "Энергии-Транзит") читайте в материале "Киловатт раздора. Как энергокомпании делят бизнес и почему не могут договориться".