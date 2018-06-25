Не губернатором единым: какие еще выборы пройдут в Алтайском крае

В единый день голосования будут избраны 46 глав сельсоветов и 414 депутатов

25 июня 2018, 11:21

Выборы губернатора Алтайского края — главные 9 сентября 2018 года. Но не единственные. В этот день будут избраны 46 сельских глав, 332 депутата на основных выборах, 82 депутата на дополнительных. Данные о выборах размещены на сайте избирательной комиссии.

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Итак, основные выборы депутатов пройдут в Косихинском (17 мандатов) и Красногорском (16 мандатов) районах.

Дополнительные выборы (по одному-два мандата) депутатов пройдут в Белокурихе, Бийске, Бурлинском, Ельцовском, Завьяловском, Зональном, Курьинском, Локтевском, Тальменском, Солтонском районах.

В 76 селах состоятся основные и дополнительные выборы депутатов. Там будет замещено 368 мандатов. В том числе в Камне-на-Оби, Змеиногорске, Сростках, Волчихе, Ключах, Горняке.

В 46 селах выберут глав. Например, в Новоандреевском и Рожковском сельсоветах Бурлинского района, Харитоновском сельсовете Завьяловского района, Плешковском сельсовете Зонального района, Березовском, Быстрянском, Красногорском, Новозыковском, Новоталовском сельсоветах Красногорского района, Алексеевском, Антоньевском, Зеленодольском, Камышенском, Николаевском, Новообинском, Путиловском, Соловьихинском сельсоветах Петропавловского района и других.

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