Не ковидом единым. В Алтайском крае обнаружили возбудитель опасного заболевания

Специалисты обнаружили возбудитель трихинеллеза в мясе барсука, убитого вблизи села Долганка Крутихинского района Алтайского края.

В октябре 2020 года несколько жителей Новосибирской области после возвращения с охоты обратились в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию Новосибирска для проверки безопасности мяса добытого животного. При исследовании специалисты обнаружили трихинеллу – возбудителя опасной болезни, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

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Трихинеллез – нематодное заболевание, которому подвержен человек, более 100 видов домашних и диких животных, грызуны, насекомоядные и морские млекопитающие.

Болезнь проявляется сильной аллергической реакцией, нередко приводящей к смертельному исходу, а паразиты поселяются в кишечнике и мышцах. Основной путь заражения – через поедание мяса пораженных личинками трихинелл животных.

На данный момент на неблагополучной территории сотрудники ветеринарной службы Алтайского края проводят мероприятия по ликвидации очагов трихинеллеза и ограничения распространения заболевания. Управление Россельхознадзора призывает охотников проверять в лаборатории всех отстрелянных животных, а население – покупать мясо только в официальных магазинах и на рынках.