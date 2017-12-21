Не мне решать: главврач алтайского онкодиспансера Лазарев о возможном уходе

Главврач алтайского онкодиспансера Александр Лазарев не подтвердил и не опроверг корреспонденту портала Amic.ru слухи о том, что он после скандала о взяточничестве в медучреждении написал заявление о сложении полномочий руководителя. Короткая беседа состоялась днем в четверг, 21 декабря.

Слухи о его уходе появились (и были услышаны корреспондентами портала от разных людей) после задержания заместителя главврача диспансера Ольги Невара за получение взятки в сумме 144 500 рублей. Это произошло 16 декабря силами сотрудников УЭБ и ПК ГУВД России по Алтайскому краю.

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На вопрос, действительно ли он, Александр Лазарев, написал заявление на увольнение, он напрямую не ответил.

"У меня контракт (с краевым Минздравом - прим.ред.). Он действует до 31 декабря 2017 года. Не мне решать", - вот всё, что сказал Александр Федорович.

Днем ранее он сообщил порталу Amic.ru, что сам знает о скандальных событиях даже меньше, чем СМИ.

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По версии правоохранителей, с апреля по декабрь 2017 года Невара получила различными частями от руководителя ряда коммерческих медицинских организаций Елены Жирновой более 1 млн 600 тысяч рублей.

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Денежные средства якобы распределялись между заместителем главного врача по финансовым вопросам и двумя высокопоставленными сотрудниками онкодиспансера, имеющими отношение к закупкам расходных материалов. Размер "отката" составлял в среднем 10% от стоимости контракта.

Отметим, что Александр Лазарев - известный и уважаемый в регионе врач и депутат АКЗС.

Кстати, в краевом парламенте ему предлагали оплачиваемую должность (такие получают около 10 депутатов из 68). Но ему бы пришлось покинуть пост главврача, чего он тогда делать не стал.