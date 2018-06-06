Не надо было рожать: история маленького Вовы и его семьи

"Не надо было рожать!" – так думают многие, вновь слушая историю многодетной матери-одиночки, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Но когда видят этих детей, слышат их смех, видят заботливую мать, делающую все для своих детей, возникает другая мысль: почему эти дети остались без отца.

Брошенных женщин, у которых остались на руках малолетние дети, в нашей стране немало. И это уже становится похожим на норму.

Программа благотворительного фонда "Облака" сконцентрирована на оперативной и образовательной помощи. Семья получает здесь еду и одежду - самое минимальное для выживания взрослого и ребенка в нашем обществе. Но есть то, чего дать не может никто. Счастье для уже взрослого мальчика Вовы, который помогает маме растить двух маленьких детей – годовалую Ксению и трехмесячного Севу.

Детство для мальчика закончилось. Он не сможет играть с другими ребятами во дворе и рассекать по улице на велосипеде. Не будет вместе с одноклассниками радостно бежать наперегонки в столовую. Потому что питание в школе стоит дорого, и мальчику нужно как-то пережить большую перемену и легкой поступью войти в класс. Так, будто ничего не случилось. Сказать, что ты не голоден, уже нельзя. Все знают, что семья Вовы малоимущая.



Ни одна социальная программа в мире не поможет осознать Вове, почему у него и его маленькой сестры и брата нет папы. Он есть. И Вова еще помнит его. Но мальчик не может понять, почему папа не захотел заботиться о них и просто ушел. Почему папа не приходит в гости и не помогает маме.

Мама Вовы – Наташа – осталась одна с тремя детьми на руках и без крыши над головой, когда Севе было всего 20 дней. В этот момент женщина оказалась в критическом состоянии, без денег. На работу не выйти – не с кем оставить детей. Есть мама и папа, но они и сами живут на крошечную пенсию. А еще с родителями Наташи живет семья ее сестры, поэтому туда пойти Наташа не может. Обратиться к другим родственникам – не помогут. Боятся, что обманет так же, как ее сводный брат. Из-за него семья потеряла дом – за долги отдали риелтору.



Сейчас семья живет на детские пособия и на Наташину пенсию по инвалидности, арендует квартиру. В среднем выходит 25 тысяч, при этом 9 тысяч Наташа отдает за жилье и 2-3 тысячи за коммуналку. На остальное приходится жить. Нет, скорее выживать вчетвером. Часто дома нет продуктов и детям кушать нечего. Бесплатную смесь для малыша дают 7 пачек, этого хватает на 21 день, и неделю ребенку нечего есть.

Для Наташи оказаться в такой ситуации, мягко говоря, непривычно. У Наташи – инвалидность, врожденный дефект руки. Можно сказать, что нет кисти. Если говорить точнее, она не развилась. Несмотря на это, она окончила 11 классов, отучилась в колледже. Получила высшее экономико-юридическое образование, одновременно работая и воспитывая маленького Вовку. Всегда работала, хоть и получала небольшую зарплату.

Но сейчас у Наташи уже не хватает сил. Вся ее жизнь словно подъем на крутую гору, на которую она ползла с тяжелой ношей на плечах. Шла медленно, но все же двигалась. А тут под ногу попал коварный камешек, и она упала, не может встать. Но все-таки пытается. Ради детей. Благодаря еще маленькому Вове, который на глазах у мамы повзрослел.

Помочь Наташе можно, ведь она достойна поддержки уже за то, что не бросила детей, несмотря на то, что папа бросил их навсегда. И маленький Вова заслуживает настоящего детства.

Сейчас эта семья нуждается в помощи. Уже через неделю им негде будет жить, потому что нечем платить за аренду квартиры. Мы решили помочь Наталье собрать 11 000 на съем жилья. Чтобы семья могла спокойно жить, без риска оказаться на улице.

Мы просим 4 000 рублей на продуктовые наборы, чтобы семье было что кушать. Ведь когда отданы деньги за квартиру, от той суммы, что получает Наташа, остаются крохи, на которые прожить вчетвером, кажется, просто невозможно. И целую неделю в месяц семья буквально голодает.



Сейчас все детки болеют и им нужны лекарства, на которые у Наташи просто не осталось средств. Лекарства необходимы на троих деток на сумму 1 950 руб.:

- свечи "Виферон", 3 упаковки по 280 руб.;

- "Нурофен" сироп 3 шт. по 170 руб.;

- витамины детям 3 шт. по 200 руб.



Общая сумма сбора – 16 950 руб.



Если у вас есть ненужный детский манеж, вы можете передать его для маленьких Ксюшеньки и Севки. Привезти манежик можно в штаб фонда "Облака" по адресу: ул. Горького, 45 (правое крыло) с 9.00 до 17.00.

Также помочь семье вы можете, передав им детское питание, смеси, подгузники.

Сумму в размере 10 440 рублей уже помогли собрать друзья и дарители фонда.

Осталась сумма к сбору для семьи маленького взрослого Вовы 6 510 рублей. Реквизиты благотворительного фонда "Облака" для помощи семье Вовы и мамы Натальи:

- Сбербанк: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда);

- по номеру телефона, привязанному к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.

- на расчетный счет фонда "ОБЛАКА": р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774;

- отправив SMS с телефона на короткий номер 3434.

Текст сообщения: "Облака" и через пробел сумма пожертвования.

Например, "Облака 100". Сумма пожертвования списывается с баланса телефона. Стоимость отправки SMS согласно тарифу вашего оператора.

При совершении пожертвования просим вас написать в сообщении: "Помогаю Вове". Отчет о поступивших средствах вы можете увидеть в группе ВК. Публикация фотографий сделана с согласия семьи на оказание материальной, юридической и психологической помощи в рамках реабилитационной программы фонда.

г. Барнаул,

ул. М. Горького, 45 (правое крыло)

8 (3852) 590-180

http://fondoblaka.com/

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