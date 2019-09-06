Не надо неистового хайпа. Губин попросил не распускать слухи про выборы на Алтае

На выборах (они пройдут в Алтайском крае 8 сентября) пиариться не надо, говорить и писать о дне голосования нужно исключительно объективно. С такими словами к представителям политических партий, кандидатам и журналистам обратился "политический" заместитель председателя правительства региона Денис Губин во время открытия информационного центра избирательной комиссии в пятницу, 6 августа.

"Неприятно, что распускаются непонятные слухи. Так и хочется сказать: господа, давайте организуем выезд, сами все проверите. А так – да, проще сидеть на диване рядом с компьютером, что-то "тягать" из интернета и выдавать это за чистую монету, нежели съездить посмотреть (...). Вы понимаете, в какую пору вошел мир – неистового хайпа, фейков и прочих историй. Хотелось бы, что мы меньше тратили время на поиски черной кошки в черной комнате, тем более, если ее там нет", – заявил Денис Губин.

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Он не назвал конкретных примеров, которые так "задели" правительство. Судя по всему, речь об Андрее Крылове, которого не допустили на выборы в Барнаульскую гордуму, забраковав значительное число подписей, которые ему было необходимо собрать. Дело дошло до суда, но и Фемида его не поддержала.

Кроме того, во время кампании было несколько заявлений от КПРФ на якобы незаконную агитацию. Одна в пользу кандидата в Барнаульскую гордуму от "Единой России", известного спортсмена Ивана Нифонтова (в городе появились баннеры проекта "Герои с нашего двора" с его фотографией). Вторая – баннеры с партийными проектами партии "Детский спорт" и "Культура малой Родины", ими "украсили" школу в Табунском районе. В обоих случаях избкирком не выявил нарушений предвыборной агитации.

При этом Денис Губин заверил, что выборы будут максимально открытыми и чистыми – избирком и власти сделали для этого многое. И будут оперативно реагировать на все факты нарушений.

"Зачастую проблемы создавались только чтобы вызвать информационный шум вокруг себя и попиарить себя. Оставим это на совести этих людей. Надеюсь, что все пройдет хорошо и приятно", – сказал Губин.

Напомним, 8 сентября в Алтайском крае пройдут муниципальные выборы.