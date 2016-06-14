"Не надо стесняться": уличные музыканты Барнаула о том, зачем поют

Уличные музыканты уже давно стали частью оживленных перекрестков Барнаула. Каждый из них привлекает взгляды прохожих, играя на гитаре, гармони, флейте и многом другом. Некоторые удостаиваются улыбок и монет. У кого-то даже появились свои собственные фанаты и доброжелатели.

Музыканты на улицах Барнаула разного возраста, но всех их объединяет одно – любовь к музыке и счастливым лицам зрителей.

Нам стало интересно узнать, кто они, люди, которые дарят нам хорошее настроение.

Саша, 17 лет:

"Музыкой я занимаюсь достаточно давно. Окончил музыкальную школу по классу гитара. Она больше подходит мне по духу, но также немного играю на фортепьяно. Два года назад решил попробовать поиграть на улице. Чаще всего меня можно встретить в районе памятника В. Цою. Основу репертуара составляют такие группы, как "Нервы", "Сплин", "Звери", "Кино". Моя любимая песня – Smells like to spirit группы Nirvana. Причина, по которой я начал играть на улице, - в семье нужны деньги. Данный заработок очень непостоянен, но за час заработать 100 рублей удаётся всегда. В основное время я учусь в школе и совершенствую игру на гитаре. Начинающим уличным музыкантам я бы хотел пожелать меньше стесняться – это хорошо, это круто на самом деле, когда ты выходишь, переступаешь через себя и начинаешь играть, видишь улыбки на лицах людей и понимаешь, что это ты доставил им радость".

Игорь Алексеевич, известный в народе как Игорь Дра:

"Сколько себя помню, музыка занимала важное место в моей жизни. Образование получал по специальности филология. Но вообще я художник, играю в рок-группе, на этом и зарабатываю. Игре на гитаре я научился самостоятельно, также владею другими струнными. С другими музыкантами у меня очень хорошие отношения. Я люблю улицу. Играю в основном на ЦУМе и иногда в районе памятника В. Цою. На одном месте нахожусь несколько часов. Мой репертуар – песни собственного сочинения. Моя любимая - "Посмотри на небо, посмотри на солнце". Что бы я пожелал другим? Выходите, не надо стесняться".



Косых Владимир, 70 лет:

"Музыкой я занимаюсь с детства. Музыку очень люблю, поэтому пошёл получать средне-специальное образование в музыкальное училище. Мой музыкальный инструмент – гармонь. Мой инструмент не из самых лёгких, а так как я живу рядом с ЦУМом, играю там. Заработанных денег хватает на хлеб и лекарства. Вообще я пенсионер. Начал играть на улице с целью подзаработать, так как пенсия небольшая. Отношения со всеми хорошие, но конкурировать с молодёжью нелегко. Мой репертуар - русские народные песни, романсы, песни советских композиторов. Другим музыкантам я бы хотел пожелать, особенно тем, кто только начинает, иметь талант, здоровье, но и в запасе какую-то специальность, потому что музыка – она раньше была на последнем месте и сейчас там. Музыкантам платить не хотят".

Родион, 27 лет:

"Занимаюсь музыкой лет шесть-семь. Образования музыкального никакого, самоучка. Один раз приятель подарил флейту, я посмотрел пару уроков и начал самостоятельное обучение. Потом захотел сменить инструмент, купил губную гармошку. Я мультиинструменталист. Коллекционирую разные фольклорные инструменты, сейчас у меня их уже около 30. Последнее приобретение Хулуси - китайский аналог флейты. А это уже говорит о том, что я неплохой человек. Мой репертуар состоит из фольклорной музыки разных народов и мелодий ХХ века. Чаще всего стою на Крупской, около общежитий, иногда можно встретить у фонтанов на Драме. Но там так, для души. На одном месте могу стоять до тех пор, пока весь репертуар на четыре раза не повторю или пока не выгонят! За суммами, которые кидают в шапку, не слежу, так как заработок – не основной мотив. Если уж совсем без денег сижу, тогда выхожу с целью заработать. В среднем тысячи полторы за день собрать могу. А вообще я филолог, заканчиваю в этом году. В дальнейшем планирую преподавать в университете. А так и рецензию написать могу, и холодильник на восьмой этаж поднять. С другими музыкантами знаком, но к их компании себя не отношу".

Дмитрий Ерушов, 21 год:

"В пять лет родители отдали меня в музыкальную школу № 5. Мой выбор тогда пал на аккордеон. Сейчас играю на гитаре. Этот инструмент сравнительно прост, красив внешне и по звучанию, его все любят, его легко взять с собой, особенно в сравнении с аккордеоном, да и хотелось разнообразить свои музыкальные навыки. Года два назад увидел, что люди играют на улице, и подумал, что я ничем не хуже. Вышел попробовать, получится у меня или нет, оценят или нет, будет прибыль или нет. Получилось, оценили, прибыль есть. В основном в день зарабатываю 500-1000 рублей. Бывало и 2000. На мой репертуар влияют мои музыкальные предпочтения: "Сплин", "Нойз", "Агата Кристи", "Смысловые галлюцинации", "Пицца". Стою обычно около ТЦ "Огни", "Европа", а также у ЦУМа. С другими музыкантами отношения отличные. С недавнего времени работаю вокалистом в караоке-баре. Однако я всё равно не хочу связывать своё будущее с музыкой, потому что ею много не заработаешь. Поэтому я надеюсь, что в будущем моя профессия будет связана со сферой общественного питания. Собственно, этому я сейчас заочно и учусь.

Максим Кретов, 22 года:

"Я учился два года в музыкальном объединении ЛИРА в городе Норильске. А вообще занимаюсь музыкой семь лет. Обычно стою возле памятника В. Цою. В день примерно зарабатываю 400-600 рублей. Я начал играть, потому что захотелось найти способ хорошего отдыха и досуга. Играю на гитаре, потому что игра на других инструментах диковинна и странновата, а потому менее интересна людям, на мой взгляд. Играю песни групп "Король и Шут", "Кино", "Ария", "Машина" времени и другие песни известных рок-групп. С другими музыкантами отношения теплые. Я ударник музыкальной рок-группы, играю там на протяжении пяти лет. Вообще у меня психологическое образование, в дальнейшем планирую поступать на исторический факультет. Также я работаю на трёх работах, развиваю видеоблог, изучаю два иностранных языка".

Дмитрий Комиссаров,18 лет:

"Музыкой занимаюсь около года. Я – самоучка. Начал играть на улице, потому что увидел одного паренька, который играл зимой, и я решил тоже попробовать. Но я бы не назвал это работой, для меня это больше хобби. Однако это мой единственный заработок, так как на другую работу я не могу устроиться из-за очной формы обучения. Я учусь на автомеханика, но в будущем я хотел бы играть профессионально, так как это моя давняя мечта. Обычно меня можно найти в оживленных местах города - около крупных торговых центров. В день зарабатываю по-разному, это зависит от многих факторов: сколько играю, где играю, что играю и в какое время. Я бы хотел развиваться в своем хобби и идти к давней мечте – стать музыкантом. Гитару выбрал, потому что мне очень нравится ее звук, начиная от простого перебора и заканчивая тяжелым перегрузом, который активно используют в рок-музыке. Пытался научиться играть на барабанах – не вышло, но все равно думаю освоить их в будущем. Мой репертуар состоит только из тех песен, которые я люблю слушать. Я стараюсь делать акцент на более современные песни. Это Lumen, "Нервы" и Amatory. Но я не забываю и "классику", такую как Nirvana, "Агата Кристи", "Смысловые галлюцинации" и тому подобное. В основное время занимаюсь саморазвитием – это учёба, спорт, чтение и, конечно же, общение с близкими людьми".

В Барнауле выйти на улицы и порадовать прохожих своей игрой может любой, кто сам себя считает неплохим музыкантом. А вот во многих странах все не так просто - там прежде чем выйти играть на улицу, музыкант должен получить официальное разрешение. Для этого где-то достаточно заплатить определённую госпошлину, а где-то от музыкантов требуется подтверждение квалификации, например, документ о специальном образовании или прохождение специальной художественной комиссии, которая присваивает музыкантам определённую степень квалификации для игры на улице.



С музыкантами общались: студентки АлтГУ Карина Ревякина, Анастасия Булатова, Сара Бекетаева, Ксения Бородина