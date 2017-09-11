Не нарушения, а обстоятельства: Ирина Акимова о выборах на Алтае

Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова в ходе пресс-конференции по итогам выборов в регионе заявила, что кампания прошла без нарушений. Однако имели место два обстоятельства.

Во-первых, речь идет о том, что на некоторых бюллетенях не было печати участковой комиссии, во-вторых, четыре избирателя в день голосования на участке обнаружили, что голосовали досрочно.

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"Я могу сказать только о двух обстоятельствах. Я не могу отнести их к категории нарушений. Это было связано с работой на 249-м участке. После извлечения из конвертов бюллетеней для тайного голосования, когда их начали опускать в КОИБ, было обнаружено, что отдельные бюллетени КОИБом вообще не принимаются.

При осмотре была выявлена причина. На избирательных бюллетенях отсутствует печать избирательной комиссии, которая должна быть проставлена при выдаче. Таких было 44 бюллетеня, или 22 случая. В соответствии с законодательством комиссия признала бюллетени неустановленными", - рассказала председатель регионального избиркома Ирина Акимова.

Также Акимова отметила, что эти бюллетени не учитывались при подсчете голосов на данном участке.

"Это не нарушение, связанное с каким-то вмешательством в работу комиссии. Напротив. Это показывает прозрачность работы избирательной комиссии. Но этот факт много обсуждался в сети", - добавила Акимова.

Кроме того, на участке 203 было зафиксировано четыре случая, когда избиратели не смогли проголосовать в день выборов, потому что, согласно документам, они проголосовали досрочно.

"Было четыре случая, когда гражданин пришел голосовать, а он, по данным списков, принял участие в досрочном голосовании. Комиссия начала исследовать ситуацию. На данный участок были вызваны сотрудники внутренних дел, чтобы выяснить, почему возникла такая ситуация, которую установил член избирательной комиссии с правом решающего голоса. Кроме того, лично на участке присутствовал член ЦИК РФ Александр Кинев. Также, насколько мне известно, на участке присутствовал член крайизбиркома от коммунистической партии Андрей Кривов", - добавила Ирина Акимова.

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Материалы направлены в правоохранительные органы. Окончательное решение по этому вопросу будет принято. На установление итогов голосования эта ситуация не повлияла.

Также Ирина Леонидовна добавила, что экспертам предстоит дать правовую оценку этой "халатности" и "невнимательности".

"Причины посмотрим. Может быть, действительно ошиблись в написании какой-то позиции в списке избирателей, не важно. Для члена избирательной комиссии, для председателя избирательной комиссии, безусловно, это недопустимая оплошность", - подчеркнула Акимова.

Также журналистами был задан вопрос: могут ли отменить результаты выборов в Барнауле. На это председатель алтайского избиркома ответила довольно категорично: "Нет нарушений, которые могут способствовать отмене выборов".

Напомним, муниципальные выборы проходили в шести городах — Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске и Яровом, а также в 46 районах и 544 сельских поселениях. Всего жители Алтайского края выбирали около 6200 депутатов разного уровня. Итоговая явка на выборы в среднем по Алтайскому краю составила 24,25%. В абсолютном выражении правом голоса воспользовались 378 682 избирателя.