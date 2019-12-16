Не пеняйте на пени. БГЭС рекомендует потребителям погасить долги перед Новым годом

Более 150 тысяч домохозяйств из 240 тысяч, имеющих лицевые счета в БГЭС, оплачивают электроэнергию своевременно. Эти потребители вносят плату за свет строго до 10 числа месяца, следующего за истекшим. Простое соблюдение платежной дисциплины позволяет таким абонентам избегать дополнительных расходов, запретов и ограничений, связанных с наличием задолженности.

Если потребитель оплачивает электроэнергию с задержкой или не в полном объеме, то рискует накопить задолженность. В этом случае Барнаульская горэлектросеть использует целый арсенал действенных средств до полного погашения суммы долга.

"Уже с 31 дня просрочки на сумму основной задолженности за электроэнергию начисляются пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центробанка. Если должник добровольно их не оплатит, то они будут взысканы в судебном порядке. При этом его расходы возрастут на сумму судебных издержек", – рассказывает руководитель группы по работе с дебиторами отдела продаж электроэнергии населению Светлана Парфенова.

Что будет, если не заплатить за электроэнергию?

В перечне эффективных методов борьбы с неплательщиками – отключение или ограничение электроэнергии, принудительное взыскание долга через суд, а также арест счетов и имущества должника, ограничение сделок, а также запрет на выезд за рубеж, которые применяются в рамках исполнительного производства.

Барнаульская горэлектросеть гарантирует, что забыть про долг за электроэнергию у неплательщика не получится. Энергетики рекомендуют всем потребителям перед новогодними праздниками еще раз проверить квитанции за свет и оплатить даже небольшую задолженность, чтобы она не переросла в серьезные проблемы.