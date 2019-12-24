Не снюсом единым. АКЗС хочет запретить никотиновые жвачки

Депутаты АКЗС разрабатывают законопроект о запрете реализации некурительных никотиносодержащих изделий, сообщает пресс-служба регионального парламента. Планируется, что он дополнит уже работающий федеральный закон, который не разрешает торговлю снюсом.

"Федеральный закон запрещает продажу снюсов как таковых. Но дело в том, что продаются чаще всего не снюсы, а бестабачные препараты с никотиновой начинкой, здесь подход должен быть другой", – уточнил председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев.

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По его словам, в вопросе существуют "подводные камни", так как никотин – это лекарственный препарат, который полностью не запретишь.

В связи с этим спикер парламента Александр Романенко предложил наложить вето на торговлю всеми жевательными и сосательными никотиносодержащими смесями.

Обсуждение продолжат на заседании краевой антинаркотической комиссии, которое состоится во вторник, 24 декабря.

Ранее губернатор Виктор Томенко поручил краевой антинаркотической комиссии оперативно разработать и принять меры против продажи снюса детям на территории Алтайского края.

Напомним, в ноябре у ученика лицея в Заринске остановилось дыхание во время урока. Это произошло после употребления снюса – жевательного табака с высоким содержанием никотина. Алтайские следователи начали проверку, чтобы выяснять, как это опасное для детей вещество попало к подростку.