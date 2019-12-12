Не спрятаться, не скрыться. 70% бомбоубежищ в Сибири заброшены

70% бомбоубежищ в Сибири не могут принять людей в случае применения оружия массового поражения. Об этом "Интерфакс-Сибирь" сообщил начальник управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Всего в регионах Сибири насчитывается 4 тыс. 838 укрытий.

"30% укрытий готово полностью из общего количества. Большинство из них построены до 90-х годов. Новых строится немного, и только там, где есть новые серьезные промышленные объекты. Из наследия надо выделять укрытия по собственности: федеральная, субъекта, муниципальная, государственных структур, граждан и бесхозная. По бесхозным укрытиям и незаконно приватизированным идет работа с Росимуществом", – сказал Орлов.

Он также отметил, что со временем изменились требования к количеству укрытий для рабочих смен предприятий.

"У нас серьезно сократилось количество предприятий и количество сотрудников рабочих смен. Если раньше, например, на 10 тыс. работников предприятия было 20 убежищ, то сегодня одно убежище удовлетворяет потребности", – пояснил собеседник.