Не стричься, не мыться, в лес не ходить. Почему 17 февраля на Руси получило название "Волчий сват"

17 февраля Православная церковь вспоминает святого Николая Студийского, в народе названного Студёным. Этот святой прославился даром целителя, а также великой стойкостью. Люди дали святому ещё одно прозвание — Волчий сват — и старались в этот день не ходить в лес. Откуда взялись столь красочные эпитеты и как проводили этот день на Руси — читайте на amic.ru.

Кто такой Никола Студёный? Речь идёт о Преподобном Николае исповеднике, который был игуменом Студийского монастыря в IX веке. Родился Николай в семье христиан, в возрасте 10 лет был отправлен учиться к блаженному Феофану в Студийский монастырь в Константинополе. В 16 лет принял монашеский постриг, а через несколько лет удостоился священного сана. В те времена христиан подвергали гонениям. И Николая исповедника вместе с настоятелем Студийского монастыря Фёдором по приказу императора бросили в тюрьму, где глумились над ними.



Только через несколько лет, когда Византией стала править царица Феодора, мать-регентша императора Михаила, Николая исповедника освободили.



Но на этом его лишения не закончились. Следующий император — Варга — оказался большим злодеем. Он заточил в темницу Феодору, убил своего брата и открыто сожительствовал с женой сына. Николай ушёл из Константинополя и семь лет провёл в скитаниях, но потом был пленён по приказу Варги.



В 867 году на престол взошёл Василий I Македонянин. Николая выпустили из темницы и по велению царя вернули ему должность настоятеля Студийского монастыря.



За благочестивую жизнь Бог наградил преподобного даром исцелять людей. Умер Николай в 868 году. Но даже после смерти люди продолжали идти к нему на могилу, молились ему, просили помощи и он помогал исцелять от хворей.

Почему Николу называют Студёным?Тут сразу две причины: во-первых, по созвучию с названием монастыря, где он служил — Студийский. А во-вторых, день его почитания приходится на период, когда в России стоят студёные морозы. Таки появились прозвания: Никола Морозный, Никола Студёный. Не путайте с Никольскими морозами, которые приходятся на декабрь и названы так в честь святого Николая Чудотворца, которого почитают 19 декабря.

Почему Николу прозвали “волчьим сватом”?С середины февраля (когда вспоминают Николу Студёного) у волков активно начинаются брачные игры. Животные готовятся к продолжению рода — самцы дерутся между собой за право выбрать самку. Образовавшаяся пара удаляется для обустройства логова. Так есть сейчас, так же было и в Древней Руси. Отсюда пошло прозвание “волчий сват”. Ходила поговорка, что “только Никола Студёный знает, где расположено волчье логово”. То есть только чистый сердцем святой мог безбоязненно добраться до норы хищников, и они его не тронут.



Есть у этого дня ещё одно название — “Волчий сват — маковый закат”.



Дело в том, что закаты в середине февраля часто красного или макового цвета, что обычно в морозную погоду. Отсюда и маковый закат.

Что нельзя делать на Николу Студёного?Крестьяне верили, что в этот день нельзя ходить в лес, а тем более охотиться — можно было попасться волкам в их брачный период. Старались в этот день не отправляться и в дальнюю дорогу — все пути заведут к волкам и к неприятностям. Но если возникла неотложная причина, молились святому Николаю. Также 17 февраля не стриглись и не мыли голову — чтобы не навлечь несчастья.

Что делали на святого Николу?Верующие молились преподобному — просили, чтобы он их вылечил или защитил от встречи с дикими животными. День считался благоприятным для заговоров — знахари лечили желудок и поджелудочную, совершали отвороты и привороты, заговаривали ветер. Также проводили в этот день обряды на богатство и выгодную торговлю, толковали сны.