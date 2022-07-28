Не только займы «до зарплаты»: какие бывают микрофинансовые организации и как выбрать правильную

У многих россиян сложился стереотип, что в микрофинансовых организациях (МФО) можно занять только небольшую сумму «до зарплаты». Но на деле МФО оформляют и крупные займы на несколько месяцев и даже лет, а максимальный размер в некоторых компаниях доходит до нескольких миллионов. Есть и государственные МФО, которые выдают деньги для предпринимателей по льготным ставкам. Сервис займов «Ваш инвестор» рассказывает, какие виды займов предлагают разные МФО и в каких случаях стоит их выбрать.

Классическая МФО

Это как раз тот тип микрофинансовых организаций, которые выдают небольшие суммы на короткий срок. Займы в таких фирмах можно получить действительно мгновенно и даже без визита в офис. Но на сумму более 30 тысяч рублей рассчитывать не стоит. Вернуть деньги такие МФО просят, как правило, через пару недель.

Такие микрофинансовые компании выдают займы практически всем, но из-за высоких рисков невозврата ставка у них максимальная. Грубо говоря, добросовестные заёмщики платят «за себя и за того парня» — за тех, кто взял в долг, но не вернул.

Кому подойдёт: тем, кому прямо сейчас нужно несколько тысяч «до зарплаты».

Залоговые МФО

Фактически весь рынок залоговых МФО сегодня представлен компаниями, выдающими займы под ПТС. Такой заём практически ничем не отличается от банковского кредита: например, в компании «Ваш инвестор» можно получить очень большую сумму (до нескольких миллионов) на длительный срок. Ограничение — в рыночной стоимости вашего автомобиля, под залог которого выдаётся заём.

В отличие от беззалоговых МФО, такие компании тщательнее относятся к оценке рисков. Большинство не выдаёт займы дистанционно — для оценки транспортного средства и оформления документов придётся приехать в офис.

Из плюсов — скорость получения денег (в разы быстрее, чем в банке), более низкая процентная ставка, возможность пользоваться своим автомобилем весь срок займа. Из минусов — чтобы воспользоваться услугами такой МФО, у вас в собственности должна быть машина.

Кому подойдёт: тем, кому понадобилась крупная сумма здесь и сейчас; тем, у кого проблемная кредитная история. Также услугами МФО часто пользуются предприниматели для быстрого пополнения операционных средств, восполнения кассовых разрывов. Главное преимущество — деньги можно получить быстро, вне зависимости от суммы.

Государственные МФО

В таких компаниях государству принадлежит не менее половины уставного капитала. Они выдают займы малому и среднему бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Фактически государственные микрофинансовые компании ничем не отличаются от частных, кроме того что выдают льготные займы определённым проектам: реализуемые на территории агропарка, технопарка или промпарка, работающим на экспорт, запущенным в сфере туризма, экологии или спорта и т.д. Главный минус — невозможность получить заём на личные нужды.

Кому подойдёт: инновационным стартапам из сфер бизнеса, включённых в нацпроекты, представителям малого бизнеса из населённых пунктов, в которых не работают офисы банков или крупных залоговых МФО.

Перед тем как оформить кредит в банке или заём в МФО, нужно изучить все возможные варианты и выбрать оптимальный именно для вашей ситуации.

Материал подготовлен сервисом займов под залог авто «Ваш инвестор». Подать заявку на заём можно на сайте компании vashinvestor.ru или по телефону 8-800-1001-465. (ООО ЦФР ВИ). Свидетельство ЦБ РФ № 1803550008909, ИНН 5407967714.

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