Не уступил дорогу: названа причина ДТП с 10 пострадавшими на Алтае

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Подробности аварии, произошедшей в Зональном районе Алтайского края, в которой пострадали десять человек, сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 00:30. В Госавтоинспекции уточнили, что авария случилась в 00:10 на 335 километре трассы Р-256.

По предварительным данным, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21063, не уступил дорогу двигавшемуся со стороны Барнаула в сторону Бийска и имевшему приоритет автомобилю Toyota Noah (ранее сообщалось о том, что участником ДТП стал автомобиль ГАЗель — прим. ред.) под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате произошло столкновение.

В краевой ГИБДД уточнили, что в больницу были доставлены пассажиры ВАЗа 2001, 2002 и 1997 годов рождения, а также пассажиры автомобиля Toyota 2011, 2004, 2009, 2002 и 2005 годов рождения.