Не за счет кошельков граждан: поднимут ли в Барнауле цены на проезд

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Тариф на проезд в общественном транспорте Барнаула в ближайшее время не будет увеличен — об этом 14 ноября сказал спикер краевого парламента Александр Романенко.

Данное заявление руководитель представительного органа сделал в ходе круглого стола с участием представителей перевозчиков и властей.

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Спикер АКЗС, говоря о поднятии тарифов в общественном транспорте, подчеркнул, что это социально значимый вопрос. Он также акцентировал внимание на том, что решать эту проблему за счет кошельков горожан никто не считает правильным.

В этом контексте он сказал, что в ближайшее время тарифы на проезд в Барнауле подниматься не будут.

Что же касается удовлетворения чаяний перевозчиков, то, по словам Александра Романенко, детально рассмотреть эту проблему и пути ее решения можно в рамках разработки стратегии транспортного развития Барнаула.

Еще одним механизмом может выступить практика более существенного субсидирования перевозчиков за счет бюджета при сохранении действующего тарифа на проезд.

Напомним, что ранее городские перевозчики неоднократно обращались к властям с заявлением о необходимости увеличить стоимость проезда в общественном транспорте.

Причины, которые заставляют говорить об этом, тривиальны: рост цен на ГСМ, запчасти, электро- и теплоэнергию, а также острая нехватка кадров из-за низкой оплаты труда.