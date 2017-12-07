"Не ждите в 2018 году начала строительства обхода Барнаула" – губернатор

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Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что строительство обхода Барнаула в 2018 году ещё не начнется. Об этом он сказал журналистам в четверг, 7 декабря. Подробности передает корреспондент портала Amic.ru.

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"В 2018 году не ждите начала строительства (обхода - прим.ред.). Это очень серьезный вопрос. Этап проектирования завершается, а затем этап государственной экспертизы. Ни на один федеральный рубль нельзя претендовать, если мы не пройдем по объекту государственную экспертизу федерального уровня. Это тоже занимает немалое количество времени", - сказал Александр Карлин.

Но при этом он заверил, что обход Барнаула будет построен. В 2018 году, по убеждению губернатора, объект точно выйдет на этап госэкспертизы.

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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, дорогу в обход Барнаула планируется построить в том числе и за счёт средств из фонда системы "Платон".

Общая протяженность обхода - 68 километров. Дорогу будут строить в три этапа. Также для обхода построят новый мост через Обь.