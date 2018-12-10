Небесное зарево: удивительный закат поразил бийчан своей красотой
Горожане активно делятся фотоснимками природного явления в соцсетях
10 декабря 2018, 11:21
Фото: vk.com/biysk_all
Удивительный закат наблюдали накануне вечером жители Бийска — фотографиями природного явления горожане делятся в социальных сетях.
Снимки небесного зарева выложили в паблике "Типичный Бийск". "Всё-таки Бийск может быть красивым", — написала одна из жительниц наукограда, комментируя фотографии.
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