Небольшой дождь и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 4 мая

Небольшие дожди и сильный порывистый ветер ожидается в Алтайском крае днем 4 мая. Воздух прогреется до +19 градусов.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, дневная температура составит +14...19 градусов. Местами по востоку небольшой дождь. Ветер северный, 9-14 м/с, местами по востоку порывы 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +14...+16 градусов. В начале дня небольшой дождь. Ветер северный, 9-14 м/с.