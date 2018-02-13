Небольшой снег и тепло до +4 обещают в Алтайском крае 14 февраля

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Небольшой снег, слабую метель и потепление до +4 градусов прогнозируют в Алтайском крае в День всех влюбленных, 14 февраля.

По информации регионального Гидрометцентра, осадки ожидаются в западных районах. На дорогах будет гололед, в утренние часы местами изморозь, туман.

Дневные температуры составят -4...-9 градусов, в южных районах местами до +4 градусов. Ветер будет восточный, 5-10 метров в секунду, местами в западных районах порывы до 15 метров.

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В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица, утром возможна изморозь. Днем в краевой столице температура воздуха составит -4...-6 градусов. Ветер будет восточный, 5-10 метров в секунду.