Неэксплуатируемый дом загорелся в Барнауле в ночь на 30 августа
На тушении пожара работали 13 человек
30 августа 2017, 09:09
Фото: 32.mchs.gov.ru
Неэксплуатируемый дом загорелся в ночь на среду, 30 августа, в Центральном районе Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о пожаре поступили в 00:28. Локализовать возгорание удалось в 00:38, а ликвидировать — в 00:43.
"На оперативное событие от МЧС России реагировали силы и средства в количестве 13 человек личного состава и 3 единиц техники", - добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
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