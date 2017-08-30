Неэксплуатируемый дом загорелся в Барнауле в ночь на 30 августа

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Неэксплуатируемый дом загорелся в ночь на среду, 30 августа, в Центральном районе Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о пожаре поступили в 00:28. Локализовать возгорание удалось в 00:38, а ликвидировать — в 00:43.

"На оперативное событие от МЧС России реагировали силы и средства в количестве 13 человек личного состава и 3 единиц техники", - добавляют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.