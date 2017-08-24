Нефтебазу и АЗС обанкротившегося бийского "Сибойла" выставили на продажу

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Имущество обанкротившейся бийской компании "Сибойл" выставили на продажу в Алтайском крае, передает "Интерфакс".

По данным издания, по стартовой цене 11,45 миллиона рублей продают нефтебазу и автозаправочную станцию. Аукцион должен состояться 6 сентября.

Первый лот включает в себя площадку нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов площадью 661 квадратный метр, а также земельный участок в 5,3 тысячи "квадратов" с правом собственности на железнодорожный путь.

Стартовая цена этого имущества составляет 7,52 миллиона рублей.

Второй лот являет собой здание АЗС площадью 27 квадратных метров и земельный участок площадью более 2,1 тысячи квадратных метров в селе Соколово Зонального района. Начальная цена - 3,93 миллиона рублей.

Отметим, что общество с ограниченной ответственностью "Сибойл" было зарегистрировано в Бийске в 2007 году. Позже компания была признана банкротом.