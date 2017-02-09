Нехватку лекарств для ВИЧ-пациентов прокомментировали в алтайском Минздраве

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Ситуацию, связанную с дефицитом препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов в Алтайском крае, прокомментировали в региональном Минздраве.

"На 10 января 2017 года в Алтайском крае проживает 15063 больных ВИЧ-инфекцией, из них получают лечение 3293 взрослых, 232 ребенка и 160 беременных женщин. В связи со сложившейся ситуацией в лечении данной категории больных Минздрав региона проводит краткосрочные процедуры закупки недостающих противовирусных препаратов", - сообщили порталу Amic.ru в ведомстве.

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Прочее ВИЧ-инфицированные пациенты в Алтайском крае жалуются на нехватку лекарств

Также отмечается, что ввиду недопустимости перерыва в лечении пациентов Минздрав края обратился к региональному министерству финансов с инициативой о предоставлении 54,6 миллиона рублей для приобретения антиретровирусных препаратов, необходимых для лечения пациентов в первом квартале 2017 года.

В ведомстве указывают на то, что сегодня приобретение лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных осуществляется централизованно. Осенью прошлого года в федеральном Минздраве была защищена заявка на антиретровирусные препараты на 2017 год.

Сумма заявки составила 579,08 миллиона рублей. Поступление лекарственных препаратов ожидается в мае-июне 2017 года. На настоящий момент остаток препаратов для лечения ВИЧ/СПИД больных составляет 21,3 миллиона рублей. Сейчас в основном остались препараты для лечения беременных женщин и детей.

Между тем напомним, что накануне в федеральных СМИ прошла информация о том, что ВИЧ-инфицированные пациенты в ряде регионов России заявляют о нехватке лекарств в медучреждениях или о смене схемы лечения, то есть изменении комбинации препаратов без медицинских показаний. В числе таких субъектов фигурирует и Алтайский край.