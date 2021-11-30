Неинфекционная эпидемия. Почему на Алтае растёт число больных диабетом и при чём тут COVID

Сахарный диабет сегодня врачи называют неинфекционной эпидемией. Этот диагноз в России имеют девять миллионов человек, но на каждого выявленного пациента приходится один невыявленный. Получается, что каждый двадцатый житель России страдает сахарным диабетом. В Алтайском крае диабетом больны 98 тысяч человек. Причём в последние годы всё больше болеют дети раннего школьного возраста. Как жить с таким заболеванием, можно ли его предупредить и можно ли вакцинироваться таким пациентам от ковида, читайте в материале Марии Лаврищевой.

"Сахарный диабет не болит. Болят его осложнения"

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Сахарный диабет сокращает жизнь человека в среднем на 15 лет, отмечает Анна Ефремушкина, профессор АГМУ и главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Алтайского края. Коварство диабета в том, что он приводит к большим осложнениям, сопутствующей сердечно-сосудистой недостаточности или атеросклеротическим заболеваниям. И это значительно увеличивает риск летального исхода.

"Сахарный диабет не болит. Болят его осложнения. Среди них преобладают сердечно-сосудистые заболевания, которые часто являются причиной летальных исходов больных сахарным диабетом. Представьте себе, насколько агрессивен сахарный диабет в "поедании" сосудистой стенки. А сосудистая стенка – то, без чего кровь не дойдёт до жизненно важных органов", – объясняет Ефремушкина.

Врачи отмечают тревожную тенденцию: пациентов с диабетом становится всё больше, причём растет число детей, которые заболевают в раннем школьном возрасте.

"Дети, которые заболели до пубертатного возраста, имеют худший прогноз в отношении развития сосудистых осложнений. Сложно удерживать уровень глюкозы в организме, когда идут гормональные изменения", – поясняет барнаульский эндокринолог Инна Вейцман, врач высшей категории.

И если раньше считалось, что дети чаще болеют первым типом диабета (это аутоиммунное заболевание, при котором разрушаются собственные производящие инсулин клетки, – человек должен принимать инсулин пожизненно), то сейчас всё больше случаев диабета второго типа (нарушение метаболизма, для которого характерно "неправильное" взаимодействие инсулина с остальными клетками). Врачи это связывают с неправильным питанием и образом жизни, которые приводят к ожирению.

Врачи призывают жителей Алтайского края внимательно относиться к своему здоровью и вовремя проходить обследования.

Диабет и коронавирус

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Число пациентов с диабетом растёт и "благодаря" новому коронавирусу. Врачи отмечают, что у ряда пациентов после коронавируса отмечается и высокий сахар крови. Одна из причин в том, что люди, как правило, не следят за своим здоровьем и впервые узнают, что у них диабет, только на больничной койке.

Кроме того, коронавирус способен нанести серьёзный вред поджелудочной железе. В тяжёлых случаях вирус буквально её уничтожает. Есть большой риск, что человек после COVID-19 будет всю жизнь принимать инсулин.

В любом случае диабетики очень тяжело переносят коронавирусную инфекцию, процент летальности весьма высок. Только за последний год смертность выросла с 12 до 20%. Поэтому эндокринологи настойчиво рекомендуют пройти вакцинацию против коронавируса больным диабетом, для них это шанс на сохранение жизни.

Специалисты говорят, что таким пациентам рекомендовано прививаться вакциной "Спутник V".

Можно ли защититься от диабета

Учёные до сих пор не знают точных причин развития диабета первого типа. Врачи говорят, что болезнь может "выстрелить внезапно", в том числе и у взрослых. Спусковым фактором может стать какой-то стресс или проблемы в семье, например, развод.

А вот избежать заболевания вторым типом диабета вполне реально. Врачи советуют вести здоровый образ жизни, правильно питаться, следить за весом и давлением, больше двигаться. Регулярно посещать врача и контролировать сахар в крови.