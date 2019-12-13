Неизвестные целенаправленно травят собак в Фирсово. Не только бродячих, но и домашних

Неизвестные уже несколько лет травят собак в барнаульском поселке Фирсово, сообщают "Вести Алтай".

По словам местных жителей, несколько животных уже погибло. Над остальными работают ветеринары.

Хозяева погибших животных не собираются оставлять эту ситуацию без внимания. Они готовят коллективный документ для обращения в полицию.

За жестокое обращение с животными преступникам грозит реальный срок.