Неизвестные грузовиками вывозят мусор в Ленточный бор

Жители Борзовой Заимки сняли на видео как загруженный мусором грузовик заезжает на территорию Ленточного бора. Запись они опубликовали в сообществе Barnaul22.

Когда водитель грузовика увидел, что его снимают, он развернулся и уехал.

Мусор на больших машинах свозят на территорию бывшей военной части. Здесь его и складируют.

Кроме того, отмечается, что машины проезжают к этому месту через временную переправу на реке Барнаулке. Она рассчитана на 5 тонн, а вес грузовика с мусором явно превышает эту цифру.