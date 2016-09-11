Неизвестный напал на 30-летнюю женщину в Барнауле
Неизвестный напал на женщину в 00:30 в подъезде дома на улице Малахова и изнасиловал ее
11 сентября 2016, 12:11
Фото: govorun26.ru
30-летнюю женщину изнасиловали в Барнауле в ночь на воскресенье, 11 сентября. Об этом Amic.ru рассказал один из жителей дома, где произошло нападение.
По словам источника, изнасилование произошло 00:30 по местному времени. Женщина звала на помощь около 20 минут, однако никто из жителей дома по адресу Малахова, 99 не пришел к ней на помощь.
В следственном управлении СКР по Алтайскому краю факт нападения на женщину подтвердили.
Помощник руководителя регионального ведомства по взаимодействию со СМИ Яна Кирпиченко уточнила, что на месте происшествия работают следователи. После проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Новости партнеров