Некогда образцовый спорткомплекс в Рубцовске превратился в развалины

Спортивный комплекс под открытым небом в северной части Рубцовска с каждым годом становится все хуже, сообщает портал "вРубцовске".

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Спортплощадка МБОУ ДОД ДЮСШ "Спарта" и сегодня является одним из популярных мест, куда приходят заниматься рубцовчане всех возрастов.

"Мы с друзьями бываем там весьма часто. Ходим поиграть в баскетбол, но с учетом того, что асфальтовое покрытие на площадке последний раз менялось очень давно, это получается своего рода, экстремальная игра, так как, честно говоря, ноги можно переломать", – рассказал местный житель.

Пожилые люди занимаются скандинавской ходьбой на беговой дорожке, которая находится в таком же состоянии, как баскетбольная площадка. Остальные спортивные объекты тоже выглядят плачевно.

Жители города призывают администрацию обратить внимание на проблему и помочь с приведением стадиона в порядок.