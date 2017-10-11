Некоторые студенты алтайских ссузов остались без соцстипендий — ЛДПР

Алтайское отделение ЛДПР сообщает о проблемах с получением социальных стипендий студентами местных ссузов. К депутату фракции либерал-демократов Евгении Боровиковой с начала учебного года обратилось более 20 студентов, испытавших трудности при оформлении социальной стипендии после изменения краевого законодательства.

"Я получала социальную стипендию с сентября 2015 года по апрель 2017-го. Срок справки, подтверждающей статус многодетной семьи, закончился в мае. Но остался статус малоимущей семьи. Соцзащита отказалась выдать документ", — цитирует пресс-служба партии студентку Алтайского промышленно-экономического колледжа Дарью Семейкину.

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В партии сообщили, что эта проблема коснулась и других студентов алтайских ссузов.

Евгения Боровикова напомнила, что ЛДПР призывала коллег по АКЗС не спешить с принятием закона о стипендиях. Тогда фракцию смутило исключение из закона формулировки о том, что право на социальную помощь имеют студенты из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

"Закон был сырой, требовал серьезной доработки и оценки всех рисков. Однако на заседании фракции краевой министр образования и науки Александр Жидких заверил, что проблем не будет. А сегодня наши опасения подтверждаются. Я направила депутатские обращения "образовательному" и "социальному" министрам с просьбой разобраться в фактах и помочь. И вот получила ответ: одной из заявительниц уже оформили нужные справки. Получается, пока не вмешается депутат — ничего не сдвинется с места?" - прокомментировала она.

По закону в обязательном порядке соцстипендию получают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, а также студенты из малоимущих семей, которым назначена государственная социальная помощь. Раньше статус малоимущего не надо было доказывать, хватало справки о доходах.