Нелегальные кредиторы: как с ними бороться и защитить себя

Сегодня люди все больше сталкиваются с большими проблемами, взяв заем у нелегальных кредиторов. И хотя Центробанк ведет активную борьбу с ростовщиками, те находят все новые способы продолжать свою деятельность. Кто и почему идет за займом к частным кредиторам?

Кредитная история

Считается, что в ломбарды и к частным кредиторам обращаются только люди неблагополучные, а также злостные неплательщики, которым банк в кредите точно откажет. В действительности целевая аудитория нелегалов очень широка, и каждый может попасть в неприятную ситуацию, если не будет внимателен. В целом заемщиков можно разделить на две категории: те, у кого испорчена кредитная история, и те, кому срочно нужны деньги.

Как сообщает bankir.ru, сейчас около 11,1 млн россиян имеют в своей кредитной истории записи о просрочках платежей сроком 90 дней и более. Это примерно 19,7% от общего количества заемщиков с открытыми счетами. За прошедший год количество заемщиков с записями о просрочках выросло на 4%, год назад оно составляло 10,6 млн человек*. А большинство банков очень настороженно относятся к наличию у клиента текущих длительных просрочек по кредитам.

Во втором случае человек, не обладая достаточной финансовой грамотностью, может просто неверно рассчитать свои риски. Взяв у ростовщика небольшую сумму, заемщик буквально оказывается в ловушке, ведь процентная ставка у нелегалов, как правило, высокая, а условия кредита содержат очень много "подводных камней". Особую опасность представляют "черные" кредиторы, которые, давая в долг, буквально подсовывают займы договора купли-продажи недвижимости.

Как бороться?

Банк России в рамках борьбы с нелегальными кредиторами предлагает лишить их права требовать от заемщика возврата долга, в том числе в судебном порядке. Он подготовил поправки к законам "О потребительском кредите" и "О микрофинансовой деятельности", по которым нелегальные кредиторы не смогут требовать от граждан возврата займов. Так ЦБ пытается остановить практику массовой выдачи нелегальных кредитов населению и последующего их взыскания через суд.

Однако будут ли предлагаемые меры действенны, покажет время. Не исключено, что нелегальные кредиторы будут использовать более жесткие методы взыскания, если не смогут защитить свои интересы в суде. Как следствие, количество пострадавших при взыскании заемщиков увеличится, что негативным образом отразится и на легальном рынке. Уже сейчас есть множество примеров того, как желающие заниматься финансовыми услугами исчезают из-под надзора ЦБ за счет притворных сделок, а в результате страдают потребители финансовых услуг.

Как защитить себя от нелегальных сделок

Чтобы не попасть в неприятную историю, всегда стоит тщательно вникать в условия сделки. Что будет в случае просрочки? Какие предусмотрены пени и штрафы? Как будет происходить взыскание в случае невозврата займа? Находится ли микрофинансовая организация под контролем ЦБ и насколько она надежна?

Ошибочно полагать, что получить деньги быстро можно только у нелегалов. Если вам нужен заем, лучше не рисковать, а обратиться в надёжную микрофинансовую компанию — такую, как "Содействие Финанс Групп", находящуюся под контролем Банка Россию. Здесь и юридические, и физические лица могут рассчитывать на содействие своей непростой финансовой ситуации.

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*По данным Объединенного кредитного бюро

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