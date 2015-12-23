Необычная елка появилась в Медиагруппе FM-Продакшн

С уважением, Максим Соклаков.

Необычная новогодняя елка украсила офис Медиагруппы FM-Продакшн в Барнауле.Макушку лесной красавицы вместо звезды венчают наушники, а вместе с традиционными игрушками ее ветви украшают нотные листы.Вечером на елке зажигаются десятки огней, гирлянды с золотым напылением и оригинальные свечи, являющиеся символом благополучия, тепла и очага.Именно такой необычный новогодний подарок преподнес коллективуВ свой выходной день перед стартом новой рабочей недели Максим до глубокой ночи самостоятельно занимался подготовкой сюрприза для своего коллектива. Подбирал декор, украшения и саму зелёную красавицу. Особо ценно, что директор, как настоящий хозяин, подарил своему дому символ счастливого Нового года:"Говорю "спасибо" тому, что осталось за спиной в этом году. Оно непременно научило нас чему-то важному. Мы живём в мире, где улыбка ещё не значит хорошее отношение к тебе. Где признания не значат чувства. Но люди нашей профессии умеют находить счастье в простых вещах и видеть совсем незаметное.Мы – это зеркальное отражение мира.Оно бывает разным. С множеством теней и наоборот. Главное – не исказить реальность. Среди всего многообразия мы всегда можем найти добрые новости и рассказать о них. Я горжусь командой профессионалов, что окружают меня ежедневно, и от всей души благодарю вас за творчество, идеи и результат!В нашей профессии, как и на небосводе, каждая звезда загорается по-особенному. Есть уже совсем опытные и многогранные. А есть юные, но дающие яркое свечение вокруг. Ценно то, что вместе мы рисуем удивительную и разнообразную картину мира.Новый год уже стучится в наши двери, и повсюду царит праздничное, волшебное настроение. Так вот в этом году я попрошу у Деда Мороза, чтобы каждое ваше желание исполнилось. Главное, не забудьте его загадать. С наступающей сказкой вас, коллеги! Мира. Добра. И света!"