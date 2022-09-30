Непогода обрушила цены: где в Барнауле купить осеннюю обувь со скидками до 50%

В Барнауле установилась почти зимняя погода, и горожанам хочется согреваться — и тёплыми вещами, и приятными новостями. И то, и другое для сибиряков подготовил бренд Monro: с 30 сентября по 9 октября 2022 года в магазинах сети действуют скидки на весь ассортимент обуви от 30% до 50%, а сумки, аксессуары и сопутствующие товары можно приобрести с выгодой 20%.

Скидки действуют даже на самые актуальные модели сезона. Особое внимание поклонницам стритстайла стоит обратить на массивные ботинки на шнуровке, высокие сапоги и классические ботинки-челси. Мужчины оценят удобные высокие кеды, декорированные оригинальными вставками. Детская коллекция также отражает все модные тенденции.

Фото: сеть обувных магазинов Monro

«Такая акция — отличная возможность взять всё, что хочется, создать разнообразные тёплые образы. Ведь капризы сезона и перепады температур диктуют необходимость запастись вариантами для разных случаев: удобными ботинками для прогулок по золотым улочкам, классическими лоферами для учёбы и работы и стильными ботфортами для свиданий и похода в кофейню с подругами», — сказали в сети Monro.

Сеть обувных магазинов Monro

Адреса в Барнауле:

ул. Антона Петрова, 219Б;

Павловский тракт, 188;

Павловский тракт, 251В;

пр. Космонавтов, 6Б;

пр. Ленина, 102В;

пр. Строителей, 25;

пр. Строителей, 117.

ПТУК «Содружество»