Неработающие светофоры обернулись транспортным коллапсом в Барнауле

Фото: yandex.ru/maps

Огромная пробка образовалась ранним утром 21 февраля в Барнауле на улице Эмилии Алексеевой из-за неработающих светофоров на пересечении с улицей Малахова.

Как рассказали порталу Amic.ru сразу несколько автомобилистов, "хвост" по улице Алексеевой растянулся от улицы Попова до Малахова.

"Причина проста — на перекрестке Малахова/Алексеевой попросту не работали светофоры. В итоге — огромная пробка! Возмутительно, что на перекрестке не было регулировщиков, хотя управление ГИБДД находится в двух метрах от этого перекрестка!" - сетует автолюбитель Алексей.