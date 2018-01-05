Несколько машин столкнулось на улице Малахова в Барнауле. Есть пострадавшие

Пользователи сообщества Barnaul 22 опубликовали фото и видео серьезной аварии на улице Малахова, машина столкнулись на перекрестке около рынка "Янтарный".

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю подробности случившегося пока не уточняют, как и имя виновного. Специалисты сообщили Amic.ru, что жертв аварии нет, но есть пострадавшие.